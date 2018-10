PARADIS, Mathilda Bouffard



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 7 octobre 2018, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédée madame Mathilda Bouffard, épouse de feu monsieur André Paradis, fille de feu madame Annette Villeneuve et de feu monsieur Arthur Bouffard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (France Bouliane), Hélène (Serge Lamothe) et Claudine (Stéphane Boivin); ses petits-enfants : Mathieu (Tammy), François (Miranda), Amélie, Marc-Antoine, Véronique, Daphné (Émile) et Jeffrey. Elle était la sœur de : Noëlla (feu Gilles Daigle), Louise (Paul Légaré), Louisette (Maurice Mottard), Claudette (feu Fernand Gignac), Bernadette (feu Gilles Gignac), feu Claire (Raymond Morin), feu Giselle (feu Jean-Claude Boudreau), feu Diane, feu Joseph (Eveline Lamontagne), feu Claude (Ginette), feu Guy (Diane Morin), Marcel (feu Florence Simard) et feu Michel (Jeanine). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Maurice Paradis ; sa belle-sœur Lise Paradis (feu Claude) ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement ses amis de sa ligue de quilles Les Amigos du salon de quilles Bellevue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, téléphone : 418 683-2323, site web : www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.