LAINÉ BÉLANGER, Denise



À la résidence Aviva, le 11 octobre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Denise Lainé, épouse de feu monsieur Raymond Bélanger, fille de feu monsieur Damase Lainé et de feu dame Adrienne Bergeron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Guy (Anita Mercier), Pierre (Yolaine Noël), François (Nathalie Pelletier), Yves (Elen Mark), Lucie et Laurent; ses petits-enfants: Nils, Philippe, Caroline, feu Cédric, Vincent et Sophie; ses arrière-petits-enfants: Philippe et Dorothée; ses frères et sœurs: Marcel (Denise Turgeon), Jean, feu Jocelyne, feu Michelle (feu Fernand Simard), feu Pierre (Lise Tom), feu Lise (Claude-Denis Fortier), Monique (Jean-Guy Pouliot) et Andrée; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger; ses cousins, cousines, neveux, nièces des familles Drolet et Bergeron ainsi que ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous ceux qui l'ont aimée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale et amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal, Québec H4P 1P7 tél : 514-725-2653.