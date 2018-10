GIROUX, Thérèse



Au CHUL, le 11 octobre dernier, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Thérèse Giroux, épouse de feu Fernand Latulippe. Elle était la fille de feu Honoré Giroux et de feu Marie-Louise Blais. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Serge, Danielle et Claude (Suzanne Bissonnette); ses petits-enfants: Jean, Katy, Cynthia, David, Raphaël, Caroline, Dany et Audrey; ses arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Jeannine Marcoux, Rita Faucher et Bernice Leclerc; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h au mausolée Marie-de-L'Incarnation.La famille désire remercier le personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée au