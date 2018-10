HALLÉ, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 octobre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Guy Hallé, époux de feu madame Suzanne Bergeron, fils de feu madame Marie-Anne Levebvre et de feu monsieur Donat Hallé. Autrefois de Breakeyville, il demeurait à Québec, secteur Lebourgneuf.Il laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Sylvia Longépéé-Poirier) et Diane (Denis Ferland); ses petits-enfants: Marylie, Laurie, Tommy et Meggie; ses frères: Philippe (Jeannine Lefebvre), Claude (Élisa Sévigny), Robert (Pauline Nadeau) et François (Denise Bergeron); sa sœur Henriette (feu Rosaire Laterreur); feu Normand (Françoise Bergeron) feu Paul, feu Raymonde (feu Grégoire Cantin), feu Jeannine; ses beaux-frères et belles-soeurs: Marcel Bergeron (Aline Renaud), Jean-Marc (Gisèle Mainguy), Yvon (Danièle Robitaille), Donald, Céline (Jacques Chalifoux), Henriette (Carol Giguère), Pauline (feu Raymond Landry), feu Louisette (Benoît Bigaouette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Il rejoint ses parents, frères et sœurs décédés: Paul, Normand, Raymonde et Jeannine. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). La famille fait de sincères remerciements au personnel du quatrième étage de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins accordés à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.