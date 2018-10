DROLET, Flore Patry



Au Centre hospitalier St-Augustin, Québec, le 7 octobre 2018, à l'âge de 97 ans 3 mois, est décédée dame Flore Patry, épouse de feu monsieur Laval Drolet. Née à Limoilou, le 27 juillet 1921, elle était la fille de feu dame Antoinette Veilleux et de feu monsieur Louis-Honoré Patry. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Madame Drolet laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Jacques Verret), Pierre (Amandine Leblanc); ses petits-enfants: Julie Simard, Marie-Ève Drolet (Maxime Leblanc), Amélie Verret et son indéfectible ami Stéphane Dion; ses arrière-petits-enfants: Youri Dion Verret, Liam Dion Verret, Elliot Leblanc, Maëlly Leblanc; sa belle-sœur Estelle Cloutier (feu Laurent Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Philippe, Willie, Patricia, Céline et la belle-sœur de: Gérard, Rose-Alma, Fernande, tous décédés. La famille remercie chaleureusement toute l'équipe du 4e étage Ouest du Centre d'hébergement St-Augustin pour leur dévouement constant et la qualité des services et des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de