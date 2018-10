CHABOT, Yvon



À sa résidence, le vendredi 19 octobre 2018, est décédé à l'âge de 68 ans et 4 mois, monsieur Yvon Chabot, fils de feu monsieur Joseph-Henri Chabot et de feu madame Florentine Audet. Il demeurait à Saint-Léon-de-Standon. La famille recevra les condoléances à l'égliseà compter de 12h.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl était le frère de: feu Thérèse, Suzanne (Jean Théberge), Claire (Fernand Roy), Rachel (Germain Plante), Céline (Yvon Labrecque), Louise (Claude Labrecque) et Richard (Line Leclerc). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cœur Beauce- Etchemin, 2640, boul. Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8 ou à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwhita (pour la paroisse de Saint-Léon-de-Standon), 494, rue Principale, Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0. Formulaires disponibles à l'église.