Peut-on dire « une session d’entraînement » ? Non, c’est une forme fautive empruntée à l’anglais. En français, le mot session est principalement réservé à des périodes de l’année au cours desquelles se tiennent des assemblées (session parlementaire), à des périodes scolaires ou d’examens (session d’automne), etc. La formule correcte est «séance d’entraînement ». Nicolas s’entraîne et entre chaque exercice, il se repose « un petit 10 minutes ». Erreur ! Un article au singulier ne se marie pas à un nom au pluriel. On ne se repose pas un petit 10 minutes, mais on se repose 10 petites minutes ou on prend un court repos de 10 minutes. Et, attention ! une séance d’entraînement peut vous causer une « peine physique ». Ce qui m’amène à emprunter un détour plus ou moins licite en opposant les noms peine et sentence, à la demande d’une lectrice, Armande B. Les mots peine et sentence ne sont pas des synonymes. La peine est la sanction imposée à un individu reconnu coupable. La sentence est la décision du juge qui fixe la peine.