FILLION, Gilbert



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gilbert Fillion, fils de feu monsieur Amédée Fillion et de feu dame Albertine Leblanc. Il était l'époux de dame Marie-Rose Nadeau. Il demeurait à St-Raymond.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Rose; ses enfants: Germain (Nicole Fortier), Guylaine, Mario (Josée Plamondon) et Josée (René Lafrance); ses petits-enfants: Marie-Eve qu'il considérait comme sa fille (Éric Noreau), Nicolas, Pierre Luc (Maria Fortin), Josianne (Nicolas Asselin), Jérémy et Sophianne; ses arrière-petites-filles: Léa-Lee, Félixine et Rosalye. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Rollande (Ernest Noël), Raymond (feu Irène Audet), Jean-Paul (feu Ghislaine Beaudoin), Noëlla (Edmond Bertin), Gilberte (feu Léopold Chouinard), Rita (feu Julien Roy, Roger Leblanc), Roger (Micheline Beaudoin), Ginette, Gaston (Sylvie Leclerc) et Linda; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau: feu Davila (feu Marie-Anna Dorval), feu Irène (feu Paul-Émile Bisson), feu Germain, feu Maurice (Thérèse Nadeau), feu Marguerite (feu Émile Henry), Alyre (Suzanne Bertrand), Marie-Paule (feu Gaston Labrecque) et Louisette (Marcel Vézina); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs coronariens et palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.