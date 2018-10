BLOUIN, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Blouin, autrefois maire du Lac St-Joseph survenu au CHSLD Donnacona, le 14 octobre 2018. Il était l'époux de feu dame Jacqueline Jobin, conjoint de dame Hélène Jobin et fils de feu monsieur Adélard Blouin et de feu madame Dorilda Pépin. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Blouin laisse dans le deuil, outre sa conjointe dame Hélène Jobin, ses enfants : Danielle (Michel Berthelot) et Raynald (Linda Carrier); ses petits-enfants : Keven Blouin (Emy Gagnon) et Pascale Blouin; ses arrière-petits-enfants : Florence et Philippe Blouin; les enfants de sa conjointe : Mireille Paquet (Michel Delisle), Martin Paquet (Kathleen Côté), Caroline Paquet, et Julie Paquet (Dominic Rouleau) et leurs enfants : Olivier, Amélie, Marie-Lou, Angéline, Léane, Emy, Raphaëlle et Ellie; ses frères et belles-sœurs : feu George-Albert (Bibiane St-Laurent), feu Jeannette (feu Lucien Lizotte), feu Lucien (feu Yvonne Berthiaume), feu Georgette (feu Albert Lévesque), feu Paul-Henri (feu Marie Tremblay), Marcelle (feu Valmont Picard), feu Marc-André, feu Jean-Guy (Monique Jobin), feu Bernard (Ginette Langlois, feu Gérald Laflamme), beaux-frères et belles-sœurs des familles Jobin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements à son ami Gilles Kelly pour tous les services rendus et au personnel du CHSLD pour les bons soins prodigués et pour leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 26 octobre 2018 de 19h à 22h, samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h45.L'inhumation aura lieu le lundi 29 octobre 2018 à 11h au cimetière Saint-Charles de Québec (1460 Boulevard Wilfrid- Hamel, Québec (Québec) G1N 3Y6). Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Parkinson de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6 https: //parkinsonquebec.ca/ Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.