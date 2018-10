GAGNÉ, Gaétan



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 19 octobre 2018, à l'âge de 68 ans est décédé monsieur Gaétan Gagné, fils de feu Gérard Gagné et de feu Lédéa Aubin. Il demeurait autrefois à Buckland, Bellechasse.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial sous la direction de laIl est allé rejoindre son frère Germain et il laisse dans le deuil ses sœur Monique (Rénald Aubin) et Line; ses neveux et nièces: Michel, Emmanuel, Nancy, Claude, Lina et Sonia ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués à monsieur Gagné. Monsieur Gagné a été confié pour cremation à la Maison funéraire