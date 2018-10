17 personnes comme toi qui sont prêtes pour Red Dead Redemption 2

Aujourd’hui, c’est une journée un peu comme le réveillon de Noël: Red Dead Redemption 2 sort demain et on compte les heures.

On le sait, on le sait, on exagère un peu, mais le hype est là. On jase avec notre communauté Pèse sur Start et, visiblement, vous êtes une belle grosse gang à avoir très, très hâte.

Justement, on a voulu souligner le dévouement des fans de la série avec de belles photos.

Voici 17 personnes qui, comme vous, sont prêtes pour Red Dead Redemption 2.

theartofphoto - stock.adobe.com

darunechka - stock.adobe.com

viktoryabov - stock.adobe.com

Glenda Powers - stock.adobe.com

rocketclips - stock.adobe.com

mtsaride - stock.adobe.com

tektur - stock.adobe.com

Robert Hainer - stock.adobe.com

aletia2011 - stock.adobe.com