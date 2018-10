20 suggestions pour une Halloween réussie

Pour certains, l’Halloween est synonyme de bonbons, de citrouilles et de costumes colorés. Mais pour d’autres, le 31 octobre rime plutôt avec créatures sinistres, frissons et émotions fortes. Vous ne savez pas où aller chercher vos sueurs froides cette année? Suivez le guide.

De bons films

Les Affamés

Photo courtoisie

L’Halloween est l’occasion parfaite pour (re)découvrir Les Affamés, cet excellent film de zombies 100 % québécois primé non seulement à Mont­réal, mais jusqu’en Espagne.

Disponible sur disque et en vidéo sur deman­de

Suspiria

Photo courtoisie

À une semaine de la sortie du nouveau Suspiria, l’œuvre originale de Dario Argento reprend l’affiche au Cinéma du Parc. Les fans peuvent également compléter l’expérience avec la toute nouvelle trame sonore signée Thom Yorke, disponible dès vendredi.

Jusqu’à dimanche au Cinéma du Parc

Beetlejuice

Photo courtoisie

Envie de faire découvrir les classiques aux plus jeunes ? Ça tombe bien puisque Beetlejuice revient sur grand écran pour son 30e anniversaire. Rires et frissons garantis.

À l’affiche en version anglaise dans les Cinéplex Quartier Latin et Cavendish

Chair de poule 2 : L’Halloween hantée

Photo courtoisie

Il n’y a pas d’âge pour apprécier les différentes doses de frissons. Les plus jeunes, et les cœurs sensibles, peuvent se rabattre sur le nouveau volet de Chair de poule, mettant en vedette certains personnages de la populaire série de livres du même titre.

À l’affiche au cinéma

Halloween

Photo courtoisie

Michael Myers est de retour pour terminer le carna­ge entamé il y a 40 ans. Bien que ce nouveau chapitre ne soit pas un chef-d’œuvre, la réunion du célèbre tueur au masque blanc et de Laurie Strode vaut à elle seule le prix d’entrée.

À l’affiche au cinéma

Unfriended: Dark Web

Photo courtoisie

Pas besoin d’avoir vu le premier tome pour apprécier cette suite de Unfriended, où une bande d’amis se trouve traquée via leur ordinateur portable. Un film d’horreur particulièrement bluffant, parfait pour les ados... ou quiconque possède un compte Facebook.

Disponible sur disque et en vidéo sur demande

Hocus Pocus

Photo courtoisie

Il y a déjà 25 ans que les sœurs Sanderson ont débarqué en trombe non seulement sur les écrans, mais dans la culture populaire. L’occasion est donc parfaite pour revisiter ce grand classique d’Halloween en famille, ne serait-ce que pour se délecter à nouveau du travail impeccablement délirant de Bette Midler.

Disponible sur disque et en vidéo sur demande

Séries télé

Victor Lessard

Photo courtoisie

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une série d’horreur proprement dite, Victor Lessard a son lot de meurtres sordides et de meurtriers tordus. Et avec ses univers franchement glauques, les aventures du sergent-détec­tive méritent pleinement leur place sur cette liste.

Disponible sur le Club Illico

The Haunting of Hill House

Photo courtoisie

Basé sur le roman du même titre, The Haunting of Hill House suit les membres d’une famille ayant grandi dans une maison peuplée de spectres et de fantômes. Ce drame d’horreur où l’accent est davantage mis sur le côté psychologique vaut le détour, ne serait-ce que pour la qualité du travail de ses interprètes et ses somptueux décors.

Disponible sur Netflix

The Chilling Adventures of Sabrina

Photo courtoisie

Après Riverdale, Netflix donne vie à un autre personnage important des bandes dessinées Archie : Sabrina. La jeune sorcière débarque donc en chair et en os dès vendredi et ses aventures sont visiblement beaucoup plus sombres qu’elles ne l’étaient jadis.

Disponible sur Netflix

The Exorcist

Photo courtoisie

Vous avez aimé le film ? La série saura probablement vous séduire... et peut-être même vous surprendre. La première saison est toutefois franchement supérieure à la seconde, mais toutes deux valent réellement le coup d’œil. Soupe aux pois non incluse

Disponible sur Netflix

RuPaul’s Drag Race

Photo courtoisie

En manque d’inspiration pour vos déguisements d’Halloween ? Pourquoi ne pas vous inspirer des candidates de RuPaul’s Drag Race ! Toutes passées maîtres dans l’art de la transformation grâce à leurs costumes, perru­ques et maquillages, ces drag queens offrent un divertissement inégalé chaque saison.

Disponible sur Netflix

Livres

Les Contes interdits, auteurs variés

Photo courtoisie

Oubliez ce que vous croyez connaître des contes pour enfants. Après Blanche-Neige et autres Peter Pan, c’est au tour de classiques tels que La petite sirène et La reine des neiges de passer dans le tordeur des Contes interdits pour en ressortir transformés en fables sordides et macabres. Bref, une série de romans qui n’est assurément pas pour les enfants.

En librairies et bibliothèques, éditions ADA

Cobayes, auteurs variés

Photo courtoisie

Sept romans québécois où sept personnes s’inscrivent à une même étude clinique. Mais ils découvriront tous bien vite que les effets secondaires sont pour le moins embêtants, éveillant en eux des pulsions meurtrières.

En librairies et bibliothèques, Éditions de Mortagne

Gwendy et la boîte à boutons, Stephen King et Richard Chizmar

Photo courtoisie

Le maître de l’horreur Stephen King propose à ses lecteurs un retour à Castle Rock avec Gwendy et la boîte à boutons. Coécrite avec l’auteur Richard Chizmar, cette nouvelle fraîchement arrivée en librairies suit une jeune fille qui reçoit une boîte mystérieuse lui octroyant un pouvoir aussi grandiose que dangereux.

En librairies et bibliothèques, éditions Le Livre de Poche

Il y aura des morts, Patrick Senécal

Photo courtoisie

Sorti il y a à peine un an, ce dernier roman de Patrick Senécal figure parmi ses meilleurs ouvrages. Il entraîne le lecteur dans une chasse à l’homme où le propriétaire d’un bar de Drummondville voit son existence chamboulée par l’annonce de sa mort imminente.

En librairies et bibliothèques, Éditions Alire

Sorties

La nuit des morts célèbres

Photo courtoisie

Vous auriez rêvé de voir Michael Jackson, Aretha Franklin ou encore David Bowie sur scène de leur vivant ? Voilà votre chance. Enfin, presque. Une poignée de chanteurs, tels qu’Antoine Gratton et Pascale Picard, redonnent vie à certains des grands disparus de la musique le temps d’une soirée.

Vendredi soir 19 h 30 au Cabaret La Tulipe

The Rocky Horror Picture Show

Photo courtoisie

La tradition se poursuit encore cette année avec le retour de The Rocky Horror Picture Show au Cinéma Impérial. Le film-culte devient une véritable expérience lors de ces visionnements interactifs où Brad, Janet et le docteur Frank-N-Furter prennent littéralement vie dans la salle comme à l’écran. Un incontournable à vivre au moins une fois dans sa vie.

Au Cinéma Impérial jusqu’au 31 octobre

Le Mystère d’Irma Vep

Photo courtoisie

Deux comédiens, une dizaine de personnages et d’innombrables changements de costumes. Le Mystère d’Irma Vep revient sur scène après 10 années d’absence, ramenant avec lui ses deux interprètes originaux : Serge Postigo et Éric Bernier.

Présenté au Monument National jusqu’au 24 novembre

Festival Malefycia

Photo courtoisie

Pour les amateurs de sensations (très) fortes, le festival Malefycia est de retour pour une quatrième année. Cette fois-ci, les adeptes sont conviés à un parcours immersif où ils traverseront une douzaine de pièces n’ayant qu’un seul but : créer angoisse et malaises. À noter que l’expérience est réservée aux 18 ans et plus.

Jusqu’au 31 octobre, au 2085, rue Drummond