VERREAULT, Lucie Deschênes



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 23 octobre 2018 à l'âge de 60 ans, nous a quittés dame Lucie Deschênes, épouse bien-aimée de monsieur Gaétan Verreault. Elle est partie retrouver son Papa d'amour qu'elle a tant aimé, feu monsieur Paul-Émile Deschênes. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 13h à 14h30. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son mari bien-aimé Gaétan, ses fils adorés et ses belles-filles : Danny (Guylaine Dumont), Tommy (Mélanie Dumont-Huet), Patrice (Sophie Fortin) et Kevin (Amélie Tremblay); ses huit petits amours de petits-enfants : Christopher, Kassandra, Maïka, Marylou, Dylan, Kellyane, Loïc et Gabryel; son frère Ghislain Deschênes (Line Laberge) ainsi que ses belles-sœurs Ghislaine Verreault (Étienne Tremblay) et Gaétane Verreault (Francis Desbiens). Elle quitte également plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, sans oublier ses merveilleux amis (es) qu'elle aimait énormément. Un remerciement spécial aux docteurs Marc Lalancette, Vincent Gastonguay, Éric Lévesque, Marianne Lavoie et Marjolaine Tremblay, de même qu'au personnel soignant du 4ième et 11ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins tout au long de son dur combat contre le cancer. Et malgré son bref séjour à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, nous remercions sincèrement tout le personnel soignant ainsi que la docteure Caroline Kochuyt de l'unité des soins palliatifs.Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation canadienne du rein, section de Québec, 1270 chemin Ste-Foy, bureau 2142, Québec, (Québec)G1S 2M4, 683-1449, https://kidney.akaraisin.com/Donation/Event/DonationType.aspx?seid=5013&mid=48&Lang=fr-CASociété Canadienne du Cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec)G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc