MORIN, Cécile Lachance



Au CHSLD de Saint-Michel, le 20 octobre 2018, entourée de l'amour de ses trois filles, est décédée à l'âge de 81 ans madame Cécile Lachance épouse de feu Ferdinand Morin. Elle était la fille de feu Nazaire Lachance et de feu Béatrice Roy. Elle demeurait autrefois à Saint-Damien, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 26 octobre 2018 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos. Elle laisse dans le deuil ses 3 filles: Suzanne (Edgar Thivierge), Céline (André Brochu) et Denise (Yves St-Pierre); ses 4 petits-enfants: Pascale Thivierge (Benjamin Pouliot), Guillaume Thivierge (Virginie Tanguay), Stéphanie Brochu et Sébastien Brochu (Mélanie Blanchet); ses 5 arrière-petits-enfants: Gabriel et Eléonore Pouliot, Logan Roy, Florence et Alice Thivierge. Elle était la sœur de: feu Emilien (Antoinette Breton), feu Thérèse (feu Raymond Jacques), feu Pauline (Rosaire Fournier), feu Fernande (feu Alexandre Guillemette), Rosaire (Thérèse Godbout), feu frère Marcel, Robert (Monique Godbout), feu Marielle (Charles-Eugène Gingras) et Marc (Ghislaine Veilleux). De la famille Morin, elle était la belle-sœur de: feu Etiennette (feu Lorenzo Bilodeau, feu Raymond Bilodeau), Thérèse (feu Eloi Bilodeau, Raymond Côté), Réal (Anita Couture), Damien (Nicole Grimard), Rose-Hélène (Maurice Hébert) et Paul-Emile (Nicole Vien). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci très spécial aux employés du CHSLD Saint-Michel pour l'aide et l'accompagnement déployés à notre mère et à sa famille. Merci au Dr Marie-Christine Pouliot et Dr Isabelle Tanguay pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Damien, 182, rue Principale Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 ou à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8, téléphone 418-682-6387. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire