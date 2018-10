RICHARD, Robert



Au CISSS-CA CHSLD Paul-Gilbert, le 12 octobre 2018, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédé monsieur Robert Richard, époux de madame Jacqueline Moreau, fils de feu madame Régina Boucher et de feu monsieur Lucien Richard. Il demeurait à Saint-Apollinaire.où la famille recevra les condoléances à partir de 10 h. L'inhumation se fera au Parc Commémoratif La Souvenance ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, Jacqueline, ses enfants: Christian et Danielle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moreau: Réjean (Linda Vallée), Guy (Denise Côté), Jacques Boudreau (feu Paulette Moreau), Jacques Gosselin (feu Doris Moreau) et Ginette (Armand Daigle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Rolland, feu Léo et feu René.