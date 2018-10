BERNIER, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 octobre 2018, à l'âge de 58 ans 11 mois, est décédée dame Sylvie Bernier, épouse de monsieur Claude Rousseau. Née à Jonquière le 10 novembre 1959, elle était la fille de dame Adrienne Thibault et de feu monsieur Marcel Bernier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Madame Bernier laisse dans le deuil son époux Claude Rousseau; sa fille Claudia Rousseau; son gendre David Pelletier; sa petite-fille Julia Pelletier; sa mère Adrienne Thibault (feu Marcel Bernier); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Richard Bernier (Andrée Paquet), Robert Bernier (Micheline Garon), Dyane Bernier (Richard Jobin), Michel Bernier (Annie Plante), Linda Rousseau (Claude Godbout), Martine Rousseau (François Hallé) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc Tél. : (418)683-8666. Les funérailles sont sous la direction de