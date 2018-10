MORIN, Patrick



À Notre-Dame-Du-Rosaire, le 15 octobre 2018, à l'âge de 45 ans, est décédé accidentellement monsieur Patrick Morin, conjoint de dame Nathalie Ouellet, fils de feu monsieur Gilles Morin et de dame Lise Labbé. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h30 à 14h et sera suivi d'Il laisse dans le deuil sa conjointe adorée : Nathalie Ouellet; son rayon de soleil, sa fille : Tamara Morin; ses parents : Dame Lise Labbé (feu Gilles Morin), son frère : François Morin; sa sœur : feu Nancy Morin; sa belle-mère : Georgette Daigle (feu Armand Ouellet, Yvan Paquet), son beau-frère : Daniel Ouellet; son grand ami : Martin Lussier (Caroline Giguère); il est allé rejoindre son fils Nathaniel. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ses nombreux amis qu'il aimait tant.