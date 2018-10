LABBÉ, Rosaire



Au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2018, est décédé à l'âge de 76 ans et 9 mois, Monsieur Rosaire Labbé, fils de feu monsieur Apollinaire Labbé et feu madame Germaine Labrie et l'époux de feu madame Thérèse Gosselin. Il demeurait à St- Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairede 9h30 à 13h15.et de là au cimetière paroissial. Il est allé rejoindre sa tendre épouse: Thérèse et il laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Suzanne Isabelle), Guylaine (Yves Godbout), Yves (Nathalie Bilodeau), Jean-Noël (Marie-France Ross); ses 10 petits-enfants: Alain, Judith, Roxanne Labbé, Alex Godbout, Maude, Alexandra, Xavier, Audrey, Édouard et Florence Labbé; ses sœurs et frères: Gisèle (Etienne Lemelin), feu Raynald (Denise Comeau), Gilles (Gloria Marroquin), Denis (Aline Rouillard), Lise (Serge Lacroix), feu Réal (Shirley-Ann Mc Donnell), Nicole (Michel Aubin), Yvon Jeanne St-Hilaire). Ses beaux-frères et belles-sœurs: Germain (Francine Guillemette), Jeanne-Mance (Camille Vermette), feu Conrad (Suzanne Goulet), Francine (Bertrand Ruel), Gisèle (Paul-Henri Guillemette), neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de la Résidence du Royale de St-Anselme, du CLSC Bellechasse pour les bons soins prodigués ainsi qu'au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire