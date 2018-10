LECLERC, Eugène (Pit)



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 16 octobre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Eugène Leclerc (Pit), époux de dame Yvette Bertrand, fils de feu monsieur Alphonse Leclerc et de feu dame Régina Hardy. Il demeurait à Donnacona. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Cap-Santé. Outre son épouse Yvette, il laisse dans le deuil ses fils: Jocelyn (Guylaine Fraser) et Harold (Stéphane Martel); ses frères et sœurs: Yves (Yolande Papillon), Guy (Céline Devost), Marcel (Paulette Hovington), Raynald (Céline Vincent) et Yvette (Jean-Claude Filteau). Il va rejoindre ses frères et sœurs décédés: Annette (feu Victor Pelletier), Nicolas (feu Gemma Savard), Léo (feu Noëlla Alain), Rolland (feu Paulette Pépin), Jean-Marie (feu Jacqueline Bertrand), Isabelle (feu Jean-Paul Matte), Charlotte (feu Laval Noël) et Carmelle. Il était le beau-frère de: feu Marie-Claire, feu Jean-Noël (feu Alice Brabant), feu Roger (feu Isabelle Germain, feu Jeannine Germain), feu Fernande (feu Roger Paré, feu André Julien). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.