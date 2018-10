BILODEAU, Renée



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 18 octobre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Renée Bilodeau, fille de feu monsieur Lucien Bilodeau et de feu madame Blanche Fecteau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Colette (feu Jacques Samson), feu Claudette (feu Jules Samson), feu Camille (feu Rénald Bouchard), feu Laurent (Brigitte Bégin) et Céline (Réjean Leclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.à compter de 9h.