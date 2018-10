LÉPINE, Micheline



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 16 octobre 2018, à l'âge de 73 ans et 8 mois, est décédée madame Micheline Lépine, épouse de monsieur Georges Duplain, fille de feu madame Thérèse Lemieux et de feu monsieur Wilfrid Lépine. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son époux Georges, ses fils Daniel (Chantal Rood) et Serge (Chantal Beaulieu); ses petits-enfants: Keven (Kim), Mélissa, Stéphanie, Rose, Leigh-Ann et Marie-Ann; ses frères et soeurs: Jean-Guy (Louisette Lemieux), Nicole (feu Réjean Boily), Lise (Georges Drolet), Murielle (Daniel Chrétien), André (Thérèse Gilbert), Michel (Line Joannette), Pierre (Thérèse Goulet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Duplain; ses neveux, nièces, cousins et cousines et ses ami(e)s. Elle est partie rejoindre son père, sa mère, son frère Jacques et sa soeur Francine.