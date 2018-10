VÉZINA, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 2 octobre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur André Vézina, époux de feu dame Annette Chabot. Né à l'Ange-Gardien, le 27 septembre 1936, il était le fils de feu dame Marie-Ange Maranda et de feu monsieur Joseph Vézina. Il demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Monsieur Vézina laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Chantal Bernard), Lucie, Marie-Andrée (Thierry Goulet), Nadine; ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s: Stéphanie, Mélissa, Pascale, Nataniel, Zachary, Louis, Déreck, Livia; son arrière-petite-fille Anaïs; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Pauline (feu Albert Simard), sœur Gemma, Guy (Francine Croisetière), tous les membres de la famille Chabot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et ami(e)s. La famille remercie particulièrement Réal Simard pour sa disponibilité ainsi que tout le personnel de la pharmacie Brunet de Boischatel pour leur dévouement et accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer Tél. : 1-888-766-2262 CancerResearchSociety.ca. Les funérailles sont sous la direction de