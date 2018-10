BLOUIN, Olivette Bouchard



À la résidence Yvonne Sylvain, le 14 octobre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Olivette Bouchard, épouse de feu monsieur Jean-Paul Blouin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Sainte-Tite-des-Caps. Madame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Manon Bergeron) et Roberto (Sylvie Roberge) ; ses petits-enfants : Samuel (Sabrina), Cloée (Mélissa) et Sébastien ; son arrière-petit-fils Ethan ; ses frères et sœurs : Carmen (feu Alex Guérin), Jean-Claude (Cécile Audet), Mona (Frank Adam) et Raynald (Diane) ; sa bonne amie Huguette Baker ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Elle était également la soeur de feu Rita (Roger Vézina) et Pauline (Julien Potvin) et la belle-soeur des frères et sœurs de la famille à Jean-Paul Blouin. Un remerciement spécial au personnel du centre ''Les Berges du Ruisseau'' pour les bons soins prodigués et à Bertrand (monsieur Abraham) pour son écoute précieuse.