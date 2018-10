MATHIEU, Yvon



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 14 octobre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Yvon Mathieu, fils de feu M. Rolland Mathieu et de feu dame Armanda Gosselin. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil son frère Henri (feu Ginette Riverin), ses sœurs : Jeannette (feu Jacques Drolet) et Georgette (feu André Bernard) ; ses belles-sœurs : Denise Caron (feu Georges Mathieu) et Rollande Nadeau (feu Roger Mathieu), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu: Rollande (feu Armand Samson), Paul-Émile (feu Marie-Ange Caron), Fernand (feu Jeannine Tondreau), Louis (feu Jeannette Rouleau) et Jeanne D'Arc (feu Adrien Bhérer). La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.