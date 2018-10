VACHON, Majella



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 13 octobre 2018, à l'âge de 98 ans et trois jours, est décédée madame Majella Vachon, épouse de feu monsieur Marcel Plourde, fille de feu madame Élise Deschênes et de feu monsieur Odilon Vachon. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée à laElle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation se fera ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil son fils, Jean; ses belles-sœurs et beau-frère: Denise (feu André Hamel), Jean-Marc (Rose Godin) et Anita (feu André Beaupré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des Soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.