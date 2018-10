BROUSSEAU, Michel



À son domicile, le 19 octobre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Brousseau, époux de dame Diane Nadeau. Né à Québec, le 21 août 1944, il était le fils de feu dame Juliette Bidégaré et de feu monsieur Roméo Brousseau. Retraité des pompiers de la Ville de Québec, il demeurait à Québec, arr. La Cité-Limoilou. Selon les volontés de M. Brousseau, la cérémonie sera célébrée dans l'intimité. Outre son épouse Diane, monsieur Brousseau laisse dans le deuil ses fils: Martin (Pascale Burkuel), Patrick (Julie-Anne Morin); son petit-fils Olivier; son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Thérèse (feu Rosaire Bélanger), Pierrette (Rénald Lamontagne), Claude (Claudette Jourdain), Sonia Godin; tous les membres de la famille Nadeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Michel était également le frère de: Gaston (Gertrude Bélanger), Yvon et le parrain de Mélanie Brousseau, tous décédés. La famille remercie la confrérie des pompiers de la Ville de Québec pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Téléphone: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de