ARSENAULT, Isabelle Jomphe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé madame Isabelle Jomphe, épouse de monsieur Donat Arsenault, fille de feu monsieur Jean Jomphe et de feu madame Cornélie Thériault. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain, Donald (Guylaine Bégin), Michelle (Jacques Sirois) et Nathalie (Gaétan Carrier); ses petits-enfants: Alexandre, Marianne (Maxime Nolin Gosselin), Alyssa (Tommy Pelletier), Émilie (Alexandre Mayrand), Nicolas (Vicky Bacon), Guillaume et William; ses arrière-petits-enfants: Justine, William, Audrina, Amélia et Éliane; son frère et sa soeur: Grégoire (Marjolaine Allard) et Lina (Camil Racine); ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Arsenault, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre de nombreux frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des famille Jomphe et Arsenault. La famille tient à remercier madame Nathalie Bilodeau et son équipe du CLSC de Saint-Romuald ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.