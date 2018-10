FALCONI, Gian Carlo



A l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 octobre 2018 à l'âge de 76 ans, est décédé Gian Carlo Falconi, fils de feu Zoraide Torreti et de feu Francesco Falconi. Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle St-Amand; ses filles: Sabrina (Richard Bilodeau) et Daphnée; ses petits-enfants: Antonin et Aubree; sa sœur Fiorella; sa nièce Claudia et ses fils: Patrick, William et Yannick; ses demi-sœurs: Alessandra et Francesca; son demi-frère Ricardo; ses belles-sœurs: Liette (Ed), Renée (Tony); son beau-frère Pierre (Claudette); les membres de la famille en Italie; ainsi que de nombreux amis. En respect de ses dernières volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Sincères remerciements à l'équipe de la clinique du mélanome et des cancers cutanés et ainsi qu'à l'équipe des soins coronariens de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins. En sa mémoire, des dons à la fondation du CHU de Québec (plus précisément à la clinique du mélanome et des cancers cutanés/HDQ) 10 rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 fondationduchuq.org fondation@chuq.qc.ca, seraient appréciés.