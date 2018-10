MERCIER, Alain



À sa résidence, le 19 octobre 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Alain Mercier, époux de Mme Julie Roy. Il demeurait à Montmagny, La famille recevra les condoléances à lale vendredi 26 octobre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michaël (Johan Faucher et ses enfants Alexis et Alissa), Jonathan (Stéphanie Mercier), Silvia, Valérie (Jérémie Couture); Sa mère: Joséphine Morneau (feu Joseph Mercier); ses sœurs et frères: Suzanne (Denis Rémillard), Ginette (Roger Théberge), Mariette (Yvon Landry), Normand (Denise Guérin), Denis, Jean-Pierre, Francis (Marie-Claude Lizotte); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Roy: Lyne, Danielle (André Deschênes), Mario; son filleul et ses filleules: Kevin, Maude et Jessyka; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines. Remerciements au Dre Annie Mercier, à Renée Proulx, infirmière, ainsi que tout le personnel du CLSC et de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins, leur accompagnement et leur présence réconfortante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation pour la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.