TRACY, Jacques



À son domicile, le 17 octobre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jacques Tracy, époux de madame Linda Forgues, fils de feu monsieur Émile Tracy et feu madame Imelda Laverdière. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre sa femme, il laisse dans le deuil ses fils: Dave (Marie-Claude Bernard) et Kevin (Linda Drolet); ses petits-enfants adorés: Katrina, Amélia, Marianne et Xavier; ses frères et soeurs: Yolande (feu Armand Lehouillier), Marthe (Robert Leblanc), Henri-Paul (Lise Muller), Yvon (Cécile Fortier), France (feu John Wray), Gérard-Raymond et Thérèse; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Forgues: Claude (feu Jeannette Tremblay), Éliane, Huguette (René Leblond), feu Michel (Marie Ferland), Armande (Rénald Turmel), Ghislain (Nicole Sévigny), Lorraine, Léandre (Francine Lessard), Daniel et Réal. Il est allé rejoindre ses frères et sa soeur: Jacqueline, Jean-Claude (Marie Bourassa) et Bernard (Claudette Bernard). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation de l'IUCPQ, dédié à l'Hôpital Laval. La famille vous accueillera auà compter de 10h.