PARENT, Madeleine Michaud



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 13 octobre 2018, à l'âge de 89 ans 10 mois, est décédée dame Madeleine Parent (née Michaud), épouse de feu monsieur Laurent Parent. Née à St-Antoine de Bienville, elle était la fille de feu dame Émilia Marotte et de feu monsieur Lévis Michaud. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de Midi. Les cendres seront déposées au cimetière Mont-Marie de Lévis à une date ultérieure. Madame Parent (née Michaud) laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Gilles Fortin), Denis (Sylvie Lapierre), Stéphane (Mireya Navarro Sanchez); ses petits-enfants: Véronique, Frédéric, Jean-Michaël, Jandriec; ses arrière-petits-fils: Alexis, Raphaël, Jacob, Hugo. Elle était également la sœur de: Gérard (Madeleine Beaudoin), René (Thérèse Turgeon), Jeannine (Jean-Paul Côté), tous décédés et la belle-sœur de: feu Jean-Marc (feu Thérèse Poitras), feu Émilien (Georgette Grenier), Jeannine, Rita (feu Raymond-Marie Lavoie), Marie-Paule (feu Adrien Grenier), Fernande, feu Yvan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie Isabelle Dufour et tout le personnel du 2ieme étage du CHSLD St-Augustin pour leur soutien et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite Tél. : (418)692-0220. www.arthrite.ca/. Les funérailles sont sous la direction de