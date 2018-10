BÉLANGER, Lucille



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 octobre 2018, est décédée à l'âge de 72 ans et 10 mois, dame Lucille Bélanger, conjointe de monsieur Armand Lagacé. Fille de feu dame Rose-Délima Gagnon et de feu monsieur Wellie Bélanger, elle demeurait à L'Islet et autrefois à Saint-Omer, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Sylvain (Maryse Blanchet), Gaétan (Ginette Gauthier), Sonia (Robin Blanchet), Cathy (Gabriel Pelletier). Ses petits-enfants: Marie-Célyne et Pier-Olivier Lapointe, Maxime et Jean-Philippe Lapointe, Geneviève Lapointe, Mélissa Blanchet, Rose-Marie et Élodie Pelletier; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Alexis, Léa-Rose et Laura-Kim. La fille de monsieur Armand: Linda Lagacé et ses filles Kyrianne et Karina. Dernière de sa famille, elle rejoint ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Sont également affectés par son départ le père de ses enfants monsieur Fernando Lapointe, Ginette Jalbert (Jean-Marc Rivet), les membres des familles Bélanger, Gagnon, Jalbert, Lapointe et Lagacé ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et particulièrement à son médecin Dre Geneviève Bouffard pour l'accompagnement et les soins d'une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 11h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial de Saint-Omer.