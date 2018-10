70 M$ pour rembourser les employés

Québec déboursera quelque 70 millions $ d’ici 2024 pour vider les banques de congés de maladie accumulés année après année par ses fonctionnaires, qui atteignent pour certains plus de 100 jours à payer.

Ainsi, les 9930 fonctionnaires et professionnels qui ont une banque de congés de maladie supérieure à 20 jours se partageront en moyenne plus de 7000 $ chacun.

Mais certains obtiendront beaucoup plus. Selon des données fournies lors de l’étude des crédits, 48 employés du Secrétariat du Conseil du trésor cumulaient plus de 100 jours, soit plus de quatre mois, dans leur banque de congés de maladie l’an dernier. Ceux-ci recevront en moyenne près de 40 000 $ chacun.