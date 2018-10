MORIN, Jules



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jules Morin, époux de dame Jeanne Savoie. Né à St-Sylvestre, le 17 juin 1937, il était le fils de feu dame Antoinette Ferland et de feu monsieur Lucien Morin. Il demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10 h. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Jeanne, monsieur Morin laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sylviane Laberge), Caroline (Martin Corio), Julie (Gaétan Auclair); ses petits-enfants: Philippe, Maxime, Mikaël (Anne-Marie Boutet), Amélie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Sœur Madeleine, Denise (André Leblond), Réjeanne (feu Victorin Bolduc), André (Françoise Nadeau), Rock (Francine Gagnon), Colette, Diane (Michel Vincent), Violaine Delisle (feu Réal); de la famille Savoie: André (Annette Poulin), Denise (Clément Marcoux), Robert (Pauline Simard), Rachel (Bertrand Leblond), Fleurette Picard (feu Marius), Louise Bisson(feu Jacques); ses filleuls: Marquis Routhier, Gilles Savoie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jules était également le frère de feu Robert, feu Léo, feu Rodrigue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de