VERREAULT, Lise Davidson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 octobre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Lise Davidson, épouse de feu monsieur Roch Verreault, fille de feu monsieur Lucien Davidson et de feu dame Lucienne Laplante. Elle demeurait à Beauport, autrefois de Château-Richer. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille ne recevra aucune condoléances. L'inhumation aura lieu au cimetière de Château-Richer,à 13h etMaman de deux fils décédés, à 3 mois et 20 ans, de la fibrose kystique et portant le prénom de Ghislain, madame Davidson laisse dans le deuil sa fille Nathalie et son conjoint Denis Gagné, son petit-fils Olivier (Alyson St-Pierre), sa petite-fille Alicia-Rose (William Touzin), ses frères et sœurs: Jean-Guy (Lorraine Tremblay), Françoyse (Jean-Pierre Jobidon), feu Nicole (feu Michel Marois); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Verreault: ses ami(e)s: Ginette Gagnon, Céline D. Racine, Michel Verreault et Denise Tremblay ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne De La Fibrose Kystique, 2750 Chemin Sainte-Foy Québec, QC G1V 1V6. La direction a été confiée à la