SAMSON, Will

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Will Samson, époux de dame Pierrette Reimnitz. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse également dans le deuil ses filles : Johanne, Lyne (Denis Méthot) et Lucie (Jean-Yves Lévesque); ses petits-enfants : Patricia Méthot (Pierre Marcoux), Jean-Sébastien Méthot (Isabelle Bertrand), Catherine Rousseau (Shady Ghattas), Louis Rousseau (Geneviève Duchesne), Félix Lévesque; ses sept arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs et beaux-frères des familles Samson et Reimnitz; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 11h30.