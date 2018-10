FORTIER, Roselyne (Rosy)



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 11 octobre 2018, est décédée, à l'âge de 71 ans, Roselyne Fortier, épouse bien-aimée de Guy Lapointe. Elle est allée rejoindre son père Paul-Émile, sa mère Anne-Cécile Olivier, sa soeur Marielle et ses beaux-frères Claude Demers, Gustave Dion et Marcel Villeneuve. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Micheline et Marius Gagné, Gilles et Denise Gagné, Jacques et Nicole Demers, Odette et Aimé Dumas, Pierrette et Jacques Dumais, Cécile et Claude Jutras, Luc et Hélène Côté, André et Angèle Blais, Paul et Hélène Giguère. Elle laisse aussi dans le deuil, sa belle-soeur Céline Lapointe, son neveu Serge Villeneuve et sa conjointe Esther Lacroix et leurs enfants: Anaïs, Xavier, sa filleule Lexane et Tristan. Sa joie de vivre laisse des traces exceptionnelles dans le coeur de ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses nombreux ami(e)s. Rosy et la famille remercient très sincèrement les équipes médicales d'oncologie de l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec et plus particulièrement la Dre Louise Provencher qui l'a accompagnée professionnellement et chaleureusement durant les dix-huit dernières années. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié au Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia (https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/CMS/). La famille vous accueillera auà compter de 13h.Ultérieurement, les cendres de Rosy seront déposées au cimetière de Saint-Nicolas.