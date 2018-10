ISABELLE, Raymond



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 12 octobre 2018, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédé monsieur Raymond Isabelle, époux de madame Gisèle Tremblay, fils de feu madame Marguerite Ouellet et de feu monsieur Eugène Isabelle. Il demeurait à Québec.La famille sera présente à l'église pour recevoir les condoléances à partir de 13 heures. L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle, ses frères et sœurs Gisèle: (feu Claude Vandal), Suzanne (feu Paul-Henri Blondeau), André (Hélène Samson), Pauline (feu Lucien Giroux), Louisette (feu Jean Lemelin), Denise (feu Yvon Clavet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay: Pierre, Raymond (feu Ginette Flageol), Rollande (Conrad Bolduc), Lisette (feu Robert Martel), ses tantes Jeanne-d'Arc et Rita, ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.