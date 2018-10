RINFRET, Jean-René



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 15 octobre 2018, à l'âge de 60 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-René Rinfret, époux de madame Chuanpit Chua-oon, fils de madame Lise Labelle et de monsieur René Rinfret.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils René (Elise Spearing), sa fille Pailin; ses sœurs : Danièle et Joanne; son frère André (Jennifer Millar); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chua-oon de la Thaïlande ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au :https://www.crchudequebec.ulaval.ca/recherche/axes/oncologie/:Centre de Recherche Clinique et Évaluative en Oncologie (CRCEO, Hôtel-Dieu de Québec). Des enveloppes seront disponibles sur place.