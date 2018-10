GAGNÉ, Antoine



À la Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 15 octobre 2018, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé M. Antoine Gagné, époux de feu Rose-Hélène Vachon. Il demeurait à Frampton.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc de Frampton, samedi, jour des funérailles à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laIl était le frère de feu Amédée (feu Alice Bilodeau), feu Cécile, feu Joseph (feu Gilberte Gagnon), feu Eugène (feu Marie Cloutier), feu Alphonse (feu Gertrude Bilodeau), feu Jean-Baptiste (feu Alice Fortier), feu Laurent, feu Benoît (feu Germaine Bilodeau), feu Gérard, feu Marie-Claire (Rémi Baillargeon), Clément (feu Irène Gagné), Clovis (Aline Pouliot) et Thérèse (feu Charles Dufour). Il était le beau-frère de Émile, feu Jules (feu Bérangère Fecteau), Clermont (feu Thérèse Roy), Rachel, feu Grégoire (feu Denise Boily). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins prodigués à Antoine lors de son court séjour en ce lieu de fin de vie. Nous offrons toute notre gratitude à Mme Audet et à tout le personnel du Manoir St-Edouard pour toutes les attentions accordées au bien-être d'Antoine pendant ses dernières années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du Littoral (5445, rue St-Louis, Lévis, Québec G6V 4G9) : www.mspdulittoral.com ou à la Fondation des maladies du cœur du Québec (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8) : https://www.coeuretavc.ca/