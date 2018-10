9 applications gratuites que tout étudiant devrait avoir

Quand on est aux études, toutes les méthodes pour se rendre la vie facile sont les bienvenues. Voici 9 applications qui t’aideront à traverser le reste de l’année sans te coûter un sou.

Dropbox

Capture d'écran de l'application

On connaît tous quelqu’un qui a déjà perdu ses notes de cours en raison d’un ordi défectueux. Dropbox peut t’éviter cette catastrophe. Le logiciel permet aux utilisateurs de consulter des fichiers enregistrés sur la plateforme n’importe où et sur n’importe quel dispositif. En gros : même si tu as enregistré ton travail sur ton ordinateur que tu as oublié à l’école, tu peux tout de même y avoir accès de ton cellulaire.

Google Drive

Capture d'écran de l'application

Google Drive est l’application par excellence pour faciliter les travaux d’équipe. Elle offre un service de stockage de fichiers qui peuvent être modifiés en simultané par différentes personnes. Tu peux dire adieu aux déplacements à l’autre bout du monde pour une rencontre entre collègues un samedi matin!

Cram

Capture d'écran de l'application

Cram est un bon outil à avoir lorsqu’on se prépare pour un examen. L’application permet de séparer les différents thèmes à étudier sur des Flashcards colorées pour aider à mémoriser des sujets plus facilement. Parfait pour les personnes visuelles!

Daily Budget

Capture d'écran de l'application

Qu’on soit aux études ou non, faire un budget est primordial. Daily Budget est probablement l’une des meilleures applications à cet effet sur le marché. L’interface est agréable visuellement et l’utilisation est très simple. Dès l’inscription, on demande d’entrer ses dépenses mensuelles et ses objectifs d’épargne et on calcule ainsi les dépenses quotidiennes nécessaires pour les atteindre.

Wunderlist

Capture d'écran de l'application

Wunderlist est un système de liste turbo efficace. L’application permet de créer des sous-listes et des rappels, de prendre des notes, et de partager des tâches avec des collègues en même temps! Bonjour l’organisation!

My Study Life

Capture d'écran de l'application

Se souvenir de toutes les dates de remises de travaux ou d’examens devrait être une matière en soit. Hélas, ce n’est pas encore le cas. En attendant, on peut utiliser My Study Life pour aider à organiser son horaire scolaire, en rappelant d’étudier pour un examen important, par exemple. Un atout astucieux en fin de session!

Foursquare

Capture d'écran de l'application

Tu cherches un café tranquille, pas trop cher avec du wifi pour étudier? Foursquare est là pour toi. Un peu à la manière de Trip Advisor, Foursquare permet de trouver des restaurants, cafés et sorties à son goût selon sa localisation et les différents filtres de recherche qu'on y applique.

Nike Training Club

Capture d'écran de l'application

Être écolier n’est pas une excuse pour être en mauvaise condition physique. Avec Nike Training Club, on peut faire plusieurs programmes d’entraînement selon notre temps, les muscles visés et les objectifs de mise en forme. Pas d’équipement à la maison? Pas de problème! L’application offre une bonne variété d’exercices utilisant seulement le poids du corps qui ne prennent que quelques minutes.

Headspace

Capture d'écran de l'application

Des fois, un peu de calme dans le tumulte de la vie d’étudiant, ça fait du bien. Headspace est une application de méditation guidée. Du débutant à l’«expert», Headspace offre une panoplie de styles de méditation selon ses aspirations de paix intérieure. Anxiété générale, détente avant le sommeil ou concentration tout au long de la journée, il y en a pour tous les goûts!