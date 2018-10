VALLIÈRES, Nicole Giroux



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Nicole Giroux, épouse de feu monsieur Marcel Vallières. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, une cérémonie se tiendra en privé. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Luc (Diane Brushett) et Sylvain (Céline Marcotte); ses petits- enfants: Mathieu, Alexandre, Maxime, Jonathan et Vanessa ainsi que leur conjoint et conjointe; ses arrière-petits- enfants: Elliott et Elly; sa sœur Ginette Giroux (feu René Laflamme). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, bloc C 3ème étage, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418 525-4385.