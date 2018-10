COUTURE, Roland



Au CHSLD St-Croix, le 22 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Roland Couture, fils de feu Paul-Émile Couture et de feu Lucile Croteau et époux de Mme Linda French. Il demeurait à Lévis (St-Jean-Chrysostome). Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Mario Couture (Mary Whalen), feu Alain Couture, Marianne Couture, son petit-fils Alain Couture (Caitlyn Boone), ses frères: Gaston Couture (feu Claudette Simoneau), Jean-Marc Couture, sa soeur Carole Couture (feu Richard Desjardins), son beau-père Leonard French et sa belle-mère Lise Bisson, sa belle-soeur Paule French (Marc Garant), son beau-frère Ivan French, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la maisonde 12h à 13h45.L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie (secteur St-Romuald)