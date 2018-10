JEAN, Claude



Au Centre hospitalier Chauveau, le 19 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Jean, époux de madame Carmen (Maria) Pelletier. Il était le fils de feu madame Stella Roy et de feu monsieur Odilon Jean. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 18h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Gary Neal), André, feu Pierre, Danielle (Denis Drolet), Guy, Céline (Jacques Carrier), Michel, Hélène et Claude Jr (Nathalie Guimont); ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants; ses frères et sœurs: feu Françoise, Thérèse (feu Georges Genest), feu Cécile, feu Paul (Françoise Jean), feu Lucette (Jacques Blouin), Jacqueline (Bobby Winter), feu Marcel et Huguette; ses beaux-frères et belles-sœurs: Denise (Raynald Boivin), Rodolphe et Micheline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du Centre Hospitalier Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.