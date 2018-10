TALBOT, Marie-Ange



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 13 octobre 2018, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Marie-Ange Talbot, fille de feu madame Eva Marquis et de feu monsieur Welly Talbot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle était la sœur de : Cécile, Marcel (Gilberte Boucher), Paul (Louise Forger), feu Irénée, feu Jean-François, feu Thérèse, feu Marthe, feu Anne-Marie, feu Elisabeth, feu Benoît, feu Marguerite, feu Antoine, feu Henri. Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement particulier au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.