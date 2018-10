CUSSON, Thérèse



Au CHSLD de Lévis, le 12 octobre 2018, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Thérèse Cusson, épouse de feu monsieur Aimé Lacroix, fille de feu madame Mary-Jane Berrigan et de feu monsieur Georges Cusson. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.La mise en niche suivra au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Diane St-Pierre) et Annie (Jean Garneau); ses petits-enfants: Sarah et Gabrielle (Antoine Fontaine); sa sœur, Pauline (feu Claude Guénard), ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Madeleine, feu Anne-Marie, (feu Gérard Boucher), feu Berthe, (feu Gérard Lacroix), feu Georgette, (feu Albert Nadeau), feu Jeanine, (feu Desmond Sevier) et feu Claude (feu Cécile Pruneau). La famille tient à remercier le personnel de la Villa Mon Domaine, Manoir St-Laurent et tout particulièrement celui du 5ième étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins donnés dans le respect et la dignité tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.