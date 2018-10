BOUTIN, Marguerite Breton



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2018, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée madame Marguerite Breton, épouse de feu Lucien Boutin. Elle demeurait à la Résidence les Marroniers à Lévis, autrefois à Saint-Raphaël, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants et sa belle-fille: Daniel (Tonette Welling), Sylvie; ses petits-enfants: Paige (Tim Wampler), Britt (Dean Corradetti), Hailey et ses arrière-petits-enfants: Jacob, Cadence, Kai. Elle était la sœur de: feu Rachel (feu Fernand Boutin), feu Philippe (Annette Rémillard), feu Pierre et Raymond (Juliettte Payant). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial à tout le personnel de la Résidence les Marroniers à Lévis, ainsi qu'au personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du 9e étage. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la