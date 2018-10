DAIGLE, Paul-Émile



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 octobre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Paul-Émile Daigle, époux en premières noces de feu dame Pierrette Mercier et en secondes noces de dame Jacqueline Lachance. Il était le fils de feu M. Lucien Daigle et de feu dame Lumina Guénette. Outre son épouse dame Jacqueline Lachance il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Rémy Marchand), Line (Michael Bonelli), Christian (Josée St- Hilaire), Sylvain (Caroline Albert), Vincent (Marie-Eve Dubé), Pascal (Kim Nealson) et Sophie (feu David Sainte-Marie); ses petits-enfants: Jonathan, Samantha, Alexandra, Christophe, William, Jacob, Katrina, Sabrina, Francis, Léa, Nicolas, Loïc, Anthony, Gabrielle et Estéban. Il était le frère de Janine (feu Roland Deschêne), feu Lucile (Normand Soucy), feu Aurélien et Gisèle (feu Yvon Falardeau). Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe: Daniel Latouche (Jocelyne Chevalier), Johanne Latouche (Michel Nadeau), France Latouche (feu Roger Bordeleau), Line Latouche (Jean-Marie Légaré), Pierre Savard (Sonia Lemieux), Marie-Josée Savard (Francis Ouellet) et Nathalie Savard (Yves Martel) et leurs enfants et petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 26 octobre 2018 de 18h à 21h et le samedi 27 octobre de 8h30 à 10h.La famille tient à remercier chaleureusement les membres et le personnel de L'IUCPQ pour leur accompagnement et leur soutien ainsi que pour les bons soins prodigués à M. Daigle. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation de L'IUCPQ. (2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8).