GAGNON, Thérèse Duval



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 9 octobre 2018, est décédée, à l'âge de 100 ans et 2 mois, dame Thérèse Duval, épouse de feu monsieur Albert Gagnon. Elle était la fille de feu Zotique Duval et de feu Rose-Alma Riendeau. Elle demeurait autrefois à Saint-Jean-Port-Joli, l'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s à lade 9 h à 10 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils: Viateur, Richard et Gaétan; ses petits-enfants: Véronique, Jessica, Danielle, Chantal; ses arrière-petits- enfants: Félix-Antoine, Alisson, Juliette; sa belle-soeur Mme Lucille Gagnon (feu Luc Robichaud). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement les membres du personnel soignant du Centre D'Anjou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux bénévoles du Centre D'Anjou. (Des formulaires seront disponibles au salon).