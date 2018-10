TURGEON, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Turgeon, époux de madame Denise Guérette, fils de feu monsieur Arthur Turgeon et de feu madame Camille Tremblay. Il demeurait à Stoneham. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Todd Gorman) et Karina (Donald Cayer); ses petits- enfants: Emma Gabrielle, Noah Samuel et Jacob Olivier Gorman; ses frères et soeurs: Rita, Congrégation des Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, Suzanne (feu Bernard Dumont), Léopold (feu Raymonde Jolicoeur), Georges (Renée Destrempe), Camille (Rémi Normand), Yves (Angèle Paquette), feu Louise (Ralph Weirs), Guy (Andrée Lebrun); ses beaux-frères et belle-soeurs de la famille Guérette: Yves (feu Lise Boulanger, Suzanne Caron), Raymonde (Noël Vézina), Louis (Denise Thivierge), feu Pierre, Michel (Nicole Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, dédié à l'Hôtel-Dieu de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 11h.